Mondial féminin de rugby: les Bleues s'envolent en demi-finale grâce à un triplé de Grisez

Le XV de France féminin, grâce à une deuxième période bien plus aboutie que la première, s'est qualifié samedi à Whangarei (Nouvelle-Zélande) en demi-finale du Mondial en s'imposant nettement contre l'Italie (39-3), face à qui la septiste Joanna Grisez a signé un triplé.

Les Bleues, dont l'objectif est de faire mieux que leur médaille de bronze obtenue lors du Mondial-2017, connaîtront dans la soirée leur adversaire en demi-finale, après le deuxième quart de finale au Northland Events Centre entre les Néo-Zélandaises, championnes du monde en titre, et les Galloises.

Les coéquipières de Gaëlle Hermet ont validé leur billet dans le dernier carré grâce à une deuxième période beaucoup plus accomplie que la première.

Comme souvent entre ces deux formations, dont c'était la quatrième confrontation cette année, le match s'est déroulé dans un climat tendu, non seulement compte tenu de l'enjeu ais aussi de la parfaite connaissance que l'une a de l'autre.

Françaises comme Italiennes, se jaugeant, se sont engluées dans un faux rythme, lors d'une rencontre qui a mis du temps à passer d'un ton poussif et laborieux à celui plus enjoué et virevoltant que le public était en droit d'attendre d'un quart de finale de Mondial.

Il a fallu ainsi attendre presque l'heure de jeu pour que les Françaises se libèrent enfin, à la suite d'un essai de pénalité accordé par l'arbitre de la rencontre, l'Ecossaise Hollie Davidson, et que les trois quarts tricolores lâchent les chevaux.

Le premier essai du match est pourtant arrivé très rapidement, à la suite d'une magnifique relance d'Emilie Boulard, partie de ses 22 mètres pour se faufiler dans la défense italienne puis offrir l'essai à Joanna Grisez entre les poteaux (7-0, 3e).

Mais la suite de la première période n'a pas été du même niveau, les Françaises confondant souvent vitesse et précipitation. Trop souvent pénalisées et perdant trop de ballons, elles n'ont pas réussi à concrétiser leur domination territoriale (65%).

Les Transalpines, ultra-motivées pour leur tout premier quart de finale en Coupe du monde, garçons et filles confondus, ont fait plus que résister, réussissant pour leur première incursion dans le camp français à obtenir une pénalité, pour les trois premiers points - et les seuls - des "Azzurre" (7-3, 39e).

Au retour des vestiaires (10-3), les Françaises se sont vu refuser trois essais, jusqu'à ce que l'arbitre écossaise ne leur accorde un essai de pénalité, à la suite d'un carton jaune, sanctionnant Silvia Turani (20-3, 63e).

Les Françaises, libérées et en supériorité numérique, ont alors enchaîné par un essai en puissance, signé de la talonneuse Laure Touyé, tout juste entrée en jeu (27-3, 65e).

Grisez a ensuite aggravé considérablement le score (39-3, 70e), en s'offrant un triplé, pour plier définitivement le match, envoyant les Bleues en demi-finale.