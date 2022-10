(Belga) Le passage à l'heure d'hiver se déroulera dans la nuit de samedi à dimanche, puisqu'il a traditionnellement lieu à chaque dernier week-end d'octobre. A 03h00 du matin, les aiguilles reculeront ainsi d'une heure pour indiquer 02h00, ce qui engendrera un gain d'une heure de sommeil. Conséquence de ce changement, le soleil se couchera plus tôt le soir.

On gagnera une heure de sommeil dimanche avec le passage à l'heure d'hiver

L'alternance heure d'été/heure d'hiver est d'application en Belgique depuis 1977. A l'époque, ces adaptations horaires avaient été décidées pour réaliser des économies d'énergie, puisque les gens profitaient plus longtemps de la lumière du jour. Depuis lors, ces changements d'heures sont assez décriés, les détracteurs les accusant notamment de perturber les rythmes biologiques. En 2018, la Commission européenne a décidé de se pencher sur le sujet en proposant de supprimer l'alternance pour ne garder qu'une seule et unique heure. Si les Européens semblaient enclins à ce changement, aucune décision sur quel régime horaire à conserver n'a pu être prise entre les États membres de l'Union européenne. Dès lors, la proposition a été mise au placard. Par la suite, la décision finale est revenue aux États eux-mêmes quant au fuseau horaire à abolir sur leur territoire. Pour l'instant, en Belgique, aucune décision n'a été prise. Certains appareils électroniques procéderont automatiquement au passage à l'heure d'hiver, mais les plus distraits ne devront pas oublier de le faire manuellement pour les autres dispositifs, comme certaines horloges ou certaines montres. (Belga)