PGA Tour - Thomas Detry glisse à la 12e place après le 2e tour du Bermuda Championship

Huitième après le premier tour jeudi, Detry, 29 ans, a rendu une carte de 67 coups avec six birdies et deux bogeys. Avec un total de 131 coups, onze sous le par, le Bruxellois redescend à 12e place, largement suffisant pour passer le cut. Detry compte trois coups de retard sur l'Américain Ben Crane qui occupe seul la tête. Crane compte un coup d'avance sur un groupe de cinq golfeurs: ses compatriotes Adam Schenk, Robby Shelton, Ben Griffin et Austin Smotherman et l'Australien Aaron Baddeley. (Belga)