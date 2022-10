Philippines: le gouvernement revoit son bilan à la baisse, à 45 morts

(Belga) Le gouvernement philippin a revu samedi à la baisse le bilan de la tempête tropicale Nalgae, qui a fait 45 morts dans des inondations et glissements de terrain.

Les responsables de la défense civile du pays ont reconnu que les équipes de secours envoyées vendredi dans le sud du pays, inondé par les crues, avaient commis des erreurs dans leurs compte-rendus, ce qui a conduit à comptabiliser deux fois certains décès. "Lorsque nous avons réuni les compte-rendus à 06h00 aujourd'hui (samedi), nous avons réalisé qu'il n'y avait que 40 morts, 31 blessés et 15 disparus", a déclaré à l'AFP Naguib Sinarimbo, porte-parole et chef de la défense civile pour la région sud. Cinq autres personnes ont péri ailleurs dans le pays, a précisé le chef de la défense civile nationale, portant le nouveau bilan à 45 morts. Un précédent bilan erroné faisait état de 72 morts, 14 disparus et 33 blessés. Nalgae, attendue depuis jeudi, a finalement frappé samedi à l'aube la principale île des Philippines, Luzon, accompagnée de vents atteignant 95 km/h, une heure après avoir touché terre sur l'île faiblement habitée de Catanduanes. (Belga)