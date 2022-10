Présidentielle au Brésil: un ex-élu du parti de Lula tué à deux jours du second tour

"J'apprends avec beaucoup de tristesse et d'inquiétude la nouvelle du meurtre du camarade Zezinho", a déclaré sur Twitter Jilmar Tatto, député élu du PT à Sao Paulo, ajoutant que le parti, auquel appartient le candidat Luiz Inácio Lula da Silva, suivra de près "ce crime et ses motivations". Le meurtre s'est produit à Jandira, une municipalité de la région métropolitaine de Sao Paulo. Selon les médias locaux, Zezinho, né Reginaldo Camilo dos Santos, était candidat au poste de député fédéral lors des élections législatives qui se sont tenues le 2 octobre, parallèlement à la présidentielle qui voit s'affronter Luiz Inacio Lula da Silva et Jair Bolsonaro au second tour. Le site d'information G1 a indiqué que le "soupçon initial" de la police porte sur une "vengeance politique", suite aux allégations que M. Zezinho avait soulevées sur un système de corruption présumé dans le bureau du maire de Jandira. Le secrétariat à la sécurité de Sao Paulo a confirmé à l'AFP qu'"un homme a été tué par balle vendredi après-midi" et que des agents enquêtent sur l'incident, sans donner davantage de détails. Les Brésiliens se rendent aux urnes dimanche pour le second tour de l'élection présidentielle, extrêmement polarisée, qui oppose l'ex-président de gauche Luiz Inacio Lula da Silva, favori des sondages, à l'actuel chef de l'Etat d'extrême droite Jair Bolsonaro. Tout au long de la campagne, le Brésil a enregistré près de deux épisodes de violence politique par jour au cours des deux mois précédant le premier tour, selon un rapport des ONG Justiça Global et Terra de direitos. (Belga)