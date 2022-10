CSI 5* Washington - Jos Verlooy 10e de la manche de Coupe du monde à Washington

Verlooy a échoué de peu à se qualifier pour le barrage à neuf dans ce rendez-vous de la ligue nord-américaine. En effet, le cavalier belge de 26 ans a fait tomber une barre et a terminé 10e grâce au meilleur temps des paires ayant récolté quatre points de pénalité. Grâce à sept points, le cavalier de Grobbendonk pointe virtuellement à la 18e place du classement de la ligue de l'Europe de l'Ouest. La victoire à Washington est revenue à l'Irlandais Conor Swail (Count me In), qui a devancé l'Israélien Daniel Bluman (Gemma W) et l'Américain Brian Moggre (MTM Vivre le Rêve). (Belga)