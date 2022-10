Fem van Empel réalise la passe de quatre : "La course la plus difficile de la saison"

La Néerlandaise s'est imposée avec respectivement 3 et 6 secondes d'avance sur ses compatriotes Puck Pieterse et Shirin van Aanroij. "C'était la course la plus difficile de la saison", a assuré Van Empel à l'arrivée. "Shirin van Aanroij et Puck Pieterse ont accéléré à plusieurs reprises et cela m'a fait mal. Cependant, j'ai pu retrouver mon second souffle. Je ne croyais pas à la victoire après la montée puis j'ai vu que j'avais creusé un écart." Après les trois premières manches de la Coupe du monde et les cross de Kruibeke et Beringen, Van Empel a décroché sa sixième victoire de la saison. "Le parcours est très exigeant et il faut sans cesse pousser sur les pédales. Je suis contente que le public ait pu vivre une belle course", a conclu celle qui trône en tête du classement général avec 160 points. (Belga)