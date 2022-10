Jade Smits termine 15e du 200m dos lors de la Coupe du monde de natation en petit bassin

(Belga) Jade Smits a pris la 5e place de la deuxième des quatre séries du 200 mètres dos, et la 15e finale, lors de la deuxième manche de la Coupe du monde de natation en petit bassin (25 mètres), dimanche à Toronto, au Canada.

Engagée à la ligne d'eau N.5, l'ondine du BRABO a signé le temps de 2:15.75, elle qui possède un record personnel en 2:10.36 établi en novembre 2019, encore loin du record de Belgique, propriété de Kimberly Buys (2:06.29) depuis janvier 2010. Smits termine avec le 15e temps des 31 engagées alors que seul le top 8 se qualifiait pour la finale, prévue dimanche soir à Toronto. Smits, 21 ans, était la seule Belge présente au Canada cette semaine dans le bassin du Toronto Pan Am Sports Centre. Elle a pris la 19e place du 50m dos en 28.11 et la 17e du 100m dos (1:00.99). La troisième et dernière manche de la Coupe du monde en petit bassin se tiendra du 3 au 5 novembre à Indianapolis, aux États-Unis. Dans la foulée, les nageurs auront près d'un mois pour se préparer aux Mondiaux petit bassin, prévus du 13 au 18 décembre à Melbourne, en Australie. (Belga)