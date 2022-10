La Belgique troisième des FIA Motorsport Games

(Belga) Avec cinq médailles, deux en or, une en argent et deux en bronze, la Belgique a terminé troisième de l'édition 2022 des FIA Motorsport Games à Marseille, en France.

C'est en karting que la Belgique a remporté ses deux médailles d'or, une samedi en Karting Endurance avec l'équipage Sita Vanmeert/Maxime Drion/Jérémy Peclers/Antoine Morlet et une autre dimanche en Karting Sprint Senior grâce à Elie Goldstein. C'est dans une autre discipline du karting, le Karting Slalom, que la Belgique a obtenu la médaille d'argent avec le duo Romy De Groote/Dario Pemov, qui a été devancé en finale par l'Allemagne. Enfin, Romuald Delemenne a décroché le bronze en Cross Car Junior. La Belgique a néanmoins connu des fortunes diverses dimanche. Dominateur depuis le début du week-end avec une pole position et une victoire en course qualificative en Touring Car Cup, l'Anversois Gilles Magnus a été contraint à l'abandon à l'issue du premier tour sur un problème technique alors qu'il occupait la tête. Plus tard dans l'après-midi, Dries Vanthoor s'élançait lui aussi en pole position en GT Sprint mais un envol raté l'a fait rétrograder au cinquième rang. Il a dû se contenter de limiter les dégâts en remontant jusqu'en troisième place, offrant une cinquième médaille pour la Belgique. Ces deux mésaventures ont probablement empêché la délégation noir-jaune-rouge de remporter les FIA Motorsport Games. Le tableau des médailles étant déterminé selon les médailles d'or, la Belgique termine troisième derrière l'Italie et la France, qui ont remporté trois fois l'or. Mais c'est l'Italie qui s'impose puisqu'elle a obtenu un total de quatre médailles contre trois pour la France. (Belga)