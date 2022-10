(Belga) Les Brussels Devils se sont inclinés devant les Espagnols de Castille et Leon Iberians sur le score de 29-10 lors de la 6e et dernière journée de la phase de groupes de la Rugby Europe Super Cup de rugby à XV, dimanche au stade Pepe Rojo de Valladolid, en Espagne.

Les Brussels Devils battus par Iberians et terminent 3èmes de la Rugby Europe Super Cup

Après une véritable déroute encaissée il y a plus d'une semaine contre les Portugais de Lusitanos (95-0), les Devils ont bien entamé la partie en menant à deux reprises (0-3 puis 7-10) mais ont fini par s'incliner devant la domination espagnole, encaissant cinq essais. Le coach belge Frédéric Cocqu a toutefois exprimé sa fierté d'avoir vu sa jeune équipe bien réagir. Les Lusitanos terminent à la première place de la Conférence Ouest avec 24 points, juste devant les Iberians (24 pts). Les Devils finissent troisièmes avec 6 points et devancent les Néerlandais de Delta, derniers avec 5 unités, que les Belges ont battus 48-21 lors de la 4e journée. Vendredi, les Portugais de Lusitanos se sont imposés 47-10 contre Delta. Les Géorgiens de Black Lion ainsi que les Israéliens de Tel Aviv Heat ont terminé aux deux premières places de la Conférence Est et sont donc qualifiés pour les demi-finales. (Belga)