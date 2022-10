Manifestations en Iran - Trois blessés dans une attaque contre des manifestants devant l'ambassade d'Iran à Berlin

Plusieurs assaillants, aux visages dissimulés par des écharpes, ont décroché des drapeaux et des bannières qui étaient accrochées à une caravane garée non loin de l'ambassade iranienne. Ils ont ensuite tenté d'ouvrir la porte de la caravane, et une bagarre a éclaté entre les assaillants et les occupants du véhicule. Trois des manifestants ont été blessés, dont deux ont été hospitalisés, a précisé la police. Les agresseurs ont pris la fuite en voiture. La caravane était décorée de bannières portant des slogans comme "Femme, Vie, Liberté !", le cri de ralliement des foules qui protestent actuellement en Iran. L'Iran est secoué par une vague de contestation depuis la mort le 16 septembre de Mahsa Amini, une Kurde iranienne de 22 ans, décédée trois jours après son arrestation à Téhéran par la police des moeurs qui lui reprochait d'avoir enfreint le code vestimentaire strict de la République islamique, imposant notamment le port du voile pour les femmes. La répression a fait au moins 160 morts, dont une vingtaine d'enfants, selon un bilan établi vendredi par l'ONG Iran Human Rights (IHR), basée à Oslo. De nombreuses manifestations en soutien aux Iraniens qui manifestent ont eu lieu récemment en Allemagne et dans d'autres pays européens. (Belga)