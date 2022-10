Maurizio Mariani sera au sifflet de Leverkusen-Club de Bruges

(Belga) L'Italien Maurizio Mariani sera l'arbitre de la rencontre entre Leverkusen et le Club de Bruges, comptant pour la 6e et dernière journée de la phase de groupes de la Ligue des Champions, mardi à 18h45, a annoncé l'UEFA dimanche.

Mariani va arbitrer un club belge pour la deuxième fois de sa carrière. En 2020, il avait déjà dirigé le match d'Europa League entre l'Antwerp et Tottenham, remporté 1-0 par les Anversois. L'Italien a déjà arbitré deux rencontres de Ligue des Champions cette saison. Actuellement en tête du groupe B avec 10 points, le Club de Bruges devra s'imposer à Leverkusen pour être assuré de terminer en tête de son groupe. En cas de partage ou de défaite, les Brugeois devront espérer que Porto, 2e avec 9 points, ne fasse pas un meilleur résultat lors de la réception l'Atlético de Madrid. Samedi, Leverkusen s'est incliné 2-0 à Leipzig et n'a plus gagné en championnat depuis le 8 octobre dernier. Le Bayer occupe la 16e place en Bundesliga avec 9 points. (Belga)