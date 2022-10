ATP : David Goffin 54e, Medvedev revient dans le top 3 grâce à son titre à Vienne, FAA 8e

Le Liégeois de 31 ans a désormais terminé sa saison. Engagé dans le tableau des qualifications du Masters 1000 de Paris-Bercy, Goffin a été battu samedi dès le premier tour par le Serbe Laslo Djere. Toujours du côté belge, Zizou Bergs, qui va reprendre le chemin des courts cette semaine à Bergame, est 137e (+2). Kimmer Coppejans est 194e (-3). Michael Geerts (ATP 269/+1) et Raphaël Collignon (ATP 292/-1) sont les deux derniers joueurs belges présents dans le top 300. Dans le haut du classement, les Espagnols Carlos Alcaraz et Rafael Nadal occupent toujours les deux premières places. Derrière, le Russe Daniil Medvedev, ancien N.1 mondial, a retrouvé le top 3 à la faveur de son sacre à Vienne. Finaliste en Autriche, le Canadien Denis Shapovalov est 16e (+3). Après Florence et Anvers, le Canadien Felix Auger-Aliassime a remporté à Bâle un 3e titre de suite et retrouve la 8e place mondiale, son meilleur classement égalé. Le Danois Holger Rune, dauphin de 'FAA' en Suisse, fait sa première apparition dans le top 20. Le joueur de 19 ans est désormais 18e. Il reste peu de rendez-vous au programme cette saison. Après le Masters 1000 parisien, le Masters de fin de saison se tiendra à Turin (13-20 novembre), dans la foulée de celui réservé aux jeunes, disputé à Milan (8-12 novembre). Enfin, la phase finale de la Coupe Davis est prévue à Malaga (23-27 novembre). (Belga)