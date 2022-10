UAE Emirates offre un contrat à Michael Vink après ses prestations sur MyWhoosh

Selon l'équipe, Vink, 30 ans, a réalisé d'excellents résultats sur cette plateforme virtuelle développée aux Emirats arabes unis. UAE Emirates l'a alors invité pour des tests qui ont permis au Néo-Zélandais de décrocher un contrat d'un an. Avant de briller sur une plateforme virtuelle, Vink a aussi brillé sur la route avec un titre de champion de Nouvelle-Zélande en 2012 et un autre du contre-la-montre en 2015. Il a roulé durant toute sa carrière pour des équipes continentales. "Nos coureurs utilisent parfois MyWhoosh quand ils ne peuvent pas s'entraîner en extérieur. Dans certaines courses, le nom de Michael est apparu plusieurs fois en haut des classements. Le cyclisme est en constante évolution et des innovations comme MyWhoosh nous permettent de découvrir de nouveaux coureurs. Il y a quelques années, c'était impensable", a déclaré Mauro Gianetti, le manager d'UAE Emirates. La saison prochaine, Vink sera l'équipier de Tim Wellens, qui a quitté Lotto Soudal après 10 ans de bons et loyaux services. (Belga)