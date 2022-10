WTA : Ysaline Bonaventure pour la première fois dans le top 100

Battue en finale du tournoi ITF de Poitiers, la gauchère de 28 ans a grimpé de 11 rangs et figure désormais à la 94e place. C'est le meilleur classement en carrière pour celle qui était encore 228e fin 2021. Ce classement pourrait lui permettre d'intégrer directement le tableau final de l'Open d'Australie, première levée du Grand Chelem de la saison déjà prévue mi-janvier aux antipodes. Entre Mertens et Bonaventure se trouvent Alison Van Uytvanck (WTA 56) et Maryna Zanevska (WTA 81). Greet Minnen, qui a mis un terme à sa saison début octobre à cause d'une blessure au dos, continue de glisser au classement. Elle a perdu 23 places et se retrouve 202e. Magali Kempen est elle 240 (+6) et Marie Benoit 278e (+12). Avec le Masters de fin de saison qui débute ce lundi à Fort Worth au Texas, et un seul tournoi WTA 125 la semaine dernière, le haut du classement n'a pas évolué avec la Polonaise Iga Swiatek (WTA 1) qui devance la Tunisienne Ons Jabeur (WTA 2). Seules les Russes Ekaterina Alexandrova (WTA 19) et Ludmila Samsonova (WTA 20) ont interverti leur place. (Belga)