Accord sur les céréales ukrainiennes: Erdogan va s'entretenir avec Poutine et Zelensky

"Notre président va parler avec Poutine et Zelensky dans les jours à venir", a déclaré à la presse Mevlüt Cavusoglu. "Nous pensons que nous allons surmonter cela", a-t-il ajouté, assurant que l'accord sur les céréales "profite à tout le monde". L'accord international impliquant l'Ukraine et la Russie avait été conclu en juillet sous l'égide de la Turquie et de l'Onu et arrive à échéance le 19 novembre. Pour prévenir une grave crise alimentaire, notamment en Afrique, il a permis l'exportation de plus de 9,7 millions de tonnes de céréales ukrainiennes, coincées dans les ports ukrainiens depuis le début du conflit le 24 février. La Russie a annoncé samedi qu'elle "suspendait" sa participation à l'accord, après avoir accusé Kiev d'une attaque "massive" de drones sur sa flotte en Crimée annexée. Lundi, Moscou a mis en garde contre le "danger" de continuer la navigation le long du corridor sans son accord. M. Erdogan, qui entretient de bonnes relations tant avec la Russie que l'Ukraine, avait indiqué lundi que la Turquie poursuivrait ses efforts pour que l'accord reste en vigueur malgré les hésitations russes. (Belga)