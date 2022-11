Belgian Cats - Prochain adversaire de la Belgique, la Macédoine du Nord naturalise une joueuse américaine

Cette joueuse d'1m90, 28 ans, évoluait à Saragosse et avait la Belgian Cat Antonia Delaere comme coéquipière la saison dernière. Hempe a quitté le club espagnol le mois dernier pour rejoindre une écurie d'Euroligue, l'USK Prague. La Macédoine du Nord se déplace le 24 novembre à Louvain pour y affronter la Belgique dans le groupe A après avoir perdu en Allemagne (73-41) et contre la Bosnie-Herzégovine (64-80). Les Belges recevront ensuite la Bosnie-Herzégovine, à l'effectif largement remanié, trois jours plus tard, toujours à Louvain, alors que les Belgian Cats cherchent un nouveau coach et craignent de devoir se passer d'Emma Meesseman et Julie Allemand, blessées. (Belga)