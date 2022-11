Des lunettes cassées, une peluche crasseuse: les objets perdus dans la bousculade mortelle de Séoul

Des lunettes cassées, une peluche crasseuse, des baskets tachées de sang... Les objets récupérés sur les lieux de la bousculade mortelle de Halloween à Séoul constituent un rappel poignant du jeune âge des victimes disparues samedi soir.

Plus de 150 personnes, en majorité des jeunes fêtards d'une vingtaine d'années, ont trouvé la mort dans leurs déguisements de Halloween, qu'elles étaient venues fêter pour la première fois depuis le début de la pandémie.

Dans le quartier populaire d'Itaewon, où le drame s'est produit, la police a recueilli près d'une tonne et demie d'objets perdus dans le mouvement de foule. Les familles, qui procèdent cette semaine aux funérailles de leurs proches, peuvent désormais les récupérer dans un gymnase, lui-même brièvement utilisé pour y rassembler des corps.

L'enceinte est désormais occupée par des rangées d'effets personnels, soigneusement disposés et numérotés individuellement.

La plupart des victimes ont perdu la vie dans une ruelle étroite. Des témoins ont raconté que, sans police ni contrôle de la foule à cet endroit, les personnes venues célébrer Halloween, désorientées, se sont poussées et bousculées, ne réalisant pas que d'autres tombaient au sol et se retrouvaient piégées, piétinées et écrasées à mort.

Tandis que les secours arrivaient sur les lieux et parvenaient à extirper des victimes de l'enchevêtrement de corps, des chaussures ont été égarées et des vêtements déchirés pour que soient réalisés des gestes de réanimation.

Au sein du gymnase, la police a entreposé 260 habits, parfois des morceaux de déguisements de Halloween, et 256 paires de chaussures. Nombre d'objets sont froissés ou salis, et plusieurs chaussures laissent apparaître des taches de sang.

Un homme, visiblement bouleversé, serre fort un vêtement contre sa poitrine tandis qu'il examine d'autres reliques recueillies à Itaewon: des photos tirées de portefeuilles perdus, des passeports ou encore une perruque de Halloween.

"Certaines familles sont venues et sont reparties en larmes" avec les effets personnels de leurs proches, raconte à l'AFP un policier présent dans le gymnase.

- "Cours à 9 heures" -

Les autorités ont également récupéré près de 160 appareils électroniques sur les lieux de la bousculade.

Une vingtaine de paires d'écouteurs AirPods et de nombreuses montres connectées au bracelet parfois déchiré sont aussi exposés.

Tous les objets ont été étiquetés avec soin, mais seuls quelques-uns laissent apparaître le nom de leur ancien propriétaire.

"Nous avons réuni autant d'objets que possible au cas où ils appartiendraient aux victimes", relate l'officier de police de Séoul Jang Young-sik à l'AFP.

Au moins 26 des victimes étaient des ressortissants étrangers, notamment originaires d'Iran, des Etats-Unis ou de France.

Parmi les objets perdus figure une traduction russe des "Aventures de Sherlock Holmes". L'ambassade de Russie en Corée du Sud a rapporté que trois jeunes femmes russes sont mortes dans le mouvement de foule.

Venus pour la fête entre amis, la majorité des victimes étaient dans la vingtaine, une génération qui a traversé deux années de bouleversement dans leurs études du fait de la pandémie.

"De juin à novembre, cours à 9H00", peut-on lire sur un post-it resté dans un cahier aux pages froissées et maculées d'une trace de pas.