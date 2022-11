Invasion de l'Ukraine - L'eau et l'électricité rétablies à Kiev, au lendemain d'attaques russes

L'approvisionnement en eau et en électricité "a été entièrement rétabli", a déclaré le maire sur le réseau social Telegram. Les frappes russes massives contre des infrastructures ukrainiennes lundi matin avaient privé d'eau 80% des habitants de la capitale et coupé le courant à 350.000 foyers. Des coupures d'électricité programmées vont toutefois continuer dans la capitale "car le déficit du système électrique, après les attaques barbares de l'agresseur, est important", a prévenu M. Klitschko alors que la sirène anti-aérienne a à nouveau retenti dans la ville mardi matin. Selon l'armée ukrainienne, la Russie a lancé lundi 55 missiles de croisière, 22 missiles S-300 et des drones de combat pour une vague de frappes à travers le pays visant très souvent des infrastructures énergétiques. Ces frappes ont été parmi "les plus massives de notre territoire par l'armée de la Fédération de Russie", a accusé mardi un conseiller de la présidence ukrainienne, Oleksiï Arestovytch. Il s'est félicité de l'amélioration de la défense anti-aérienne du pays grâce à laquelle "la destruction n'est pas aussi critique qu'elle pourrait l'être". Les frappes russes du mois dernier ont détruit environ un tiers des capacités électriques à l'approche de l'hiver, selon les autorités ukrainiennes, qui ne cessent d'exhorter les Ukrainiens à réduire leur consommation de l'énergie autant que possible. (Belga)