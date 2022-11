ITF Nantes - Magali Kempen facilement en quarts de finale du double

La Belge, associée la Taïwanaise Fang-Hsien Wu, avec laquelle est la forme la 4e tête de série, s'est imposée 6-0, 6-3 en 46 minutes de jeu à peine contre la Française Mallaurie Noel et la Russe Maria Timofeeva. Kempen et Wu affronteront les Françaises Marine Szostak et Alice Tubello pour une place dans le dernier carré. En simple, Kempen, 24 ans et 246e mondiale, a été battue lundi au premier tour par la 3e tête de série de cet Open Nantes Atlantique, la Russe Kamilla Rakhimova, 21 ans, 100e au classement WTA, sur un double 7-5. Tilwith Di Girolami, 19 ans et associée à la Française Lucie Wargnier, s'est aussi imposée au premier tour du double en début de journée. La paire franco-belge s'est imposée sur un double 6-2 face aux Françaises Amandine Monnot et Marie Villet et affrontera la tête de série N.2 du tournoi, la Slovène Veronika Erjavec et la Britannique Emily Webley-Smith. Di Girolami avait été éliminée en qualifications en simple. (Belga)