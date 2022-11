Ligue des Champions - Porto bat l'Atlético et termine premier devant le Club Bruges, qui a partagé au Bayer

Face à une équipe madrilène peu en vue, les troupes de Sergio Conceiçao ont complètement dominé les débats. L'Iranien Mehdi Taremi (1-0, 5e) et le Canadien Stephen Eustaquio (2-0, 24e), futur adversaire des Diables Rouges à la Coupe du monde, ont permis aux Dragons de s'imposer. Axel Witsel a disputé toute la partie dans le milieu madrilène et Yannick Carrasco est monté à l'heure de jeu. Le Diable, qui a manqué un penalty décisif la semaine dernière contre le Bayer, a eu une occasion en fin de match n'a pas pu la convertir en but. L'Atlético a sauvé l'honneur dans la dernière minute du temps additionnel, sur un corner dévié dans son goal par Ivan Marcano (2-1, 90e+5). (Belga)