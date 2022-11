NBA - Milwaukee reste invaincu, Brooklyn et les Clippers se relancent

Face à une équipe de Detroit qui venait de battre Golden State, champion en titre, les Bucks ont dû batailler jusque dans les dernières minutes après avoir gâché une avance de 16 points. Milwaukee a pu compter sur les 31 points de Giannis Antetokounmpo, bien épaulé par Jrue Holiday (25 points) et Brook Lopez (24 points). Côté Pistons, Cade Cunningham a planté 27 points. Avec ce sixième succès en autant de rencontres, les Bucks restent la seule équipe encore invaincue en NBA et trônent toujours en tête de la conférence Est devant Cleveland et Boston. Derrière le trio de tête, Toronto a pris la 4e place de l'Est après sa victoire 139-109 contre Atlanta (5e). Philadelphie passe en 6e position grâce à une victoire 111-118 à Washington. Après quatre défaites de rang, Brooklyn a renoué avec la victoire face à Indiana (116-109) pour remonter à la 12e place à l'Est. Les Nets ont pu se reposer sur leur duo de stars: Kevin Durant (36 points) et Kyrie Irving (28 points). Également sur quatre défaites de rang avant d'affronter Houston, les Los Angeles Clippers ont aussi retrouvé le chemin du succès en s'imposant 95-93 avec notamment 35 points de Paul George. Une victoire qui permet aux Clippers de remonter à la 12e place de la conférence Ouest, toujours dominée par Portland et Phoenix. Derrière les Blazers et les Suns, Utah continue de surprendre et reste 3e après une victoire 121-105 contre Memphis, 8e. Dans le dernier match de la soirée, Sacramento a décroché un deuxième succès de rang sur le terrain de Charlotte (108-115). (Belga)