WTA Finals - Maria Sakkari et Aryna Sabalenka débutent par une victoire

Sakkari, 5e mondiale, s'est imposée en deux sets 7-6 (8/6), 7-6 (7/4) face à l'Américaine Jessica Pegula, 3e mondiale, au bout de 2 heures et 11 minutes de match. Sabalenka, 7e mondiale, a elle pris le dessus sur la Tunisienne Ons Jabeur, 2e mondiale, en trois sets 3-6, 7-6 (7/5), 7-5 en 2 heures et 28 minutes. Mardi, les deux premières rencontres du groupe Tracy Austin sont au programme. La Polonaise Iga Swiatek, N.1 mondiale, affronte la Russe Daria Kasatkina, 8e mondiale, et l'Américaine Cori Gauff, 4e mondiale, sera opposée à la Française Caroline Garcia, 6e mondiale. Elise Mertens fera également son entrée dans la compétition en double mardi. Associée à la Russe Veronika Kudermetova, elle affrontera le duo composé de l'Ukrainienne Lyudmyla Kichenok et la Lettone Jelena Ostapenko pour son premier match dans le groupe Pam Shriver. En 2021, Mertens avait atteint la finale du double du Masters. Alors associée à la Taïwanise Hsieh Su-wei, elle s'était inclinée face aux Tchèques Barbora Krejcikova et Katerina Siniakova. (Belga)