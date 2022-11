Afrique du Sud : découverte des corps de 19 mineurs illégaux présumés

Une enquête a été ouverte "suite à la découverte de 19 corps de mineurs illégaux présumés dans l'une des mines actives" de Krugersdorp, ville minière située à environ 35 km au nord-est de Johannesburg, a précisé la police dans un communiqué. Selon les premières constatations, les corps ont été déplacés jusqu'au lieu où ils ont été trouvés. "Des autopsies seront menées pour déterminer la cause des décès", a ajouté la police. "Les corps ont été retrouvés dans un état encore décent", a souligné une porte-parole auprès de l'AFP. Rongée par un chômage endémique à près de 35%, l'Afrique du Sud compte des milliers de mineurs illégaux surnommés "zama zamas", ceux "qui essayent et essayent encore" en zoulou. Ces derniers descendent habituellement dans des mines abandonnées car souvent plus assez rentables, pour tenter d'en tirer ce qu'il reste de métal précieux ou de pierres, ou même de charbon. Ils sont notamment actifs dans la région de Johannesburg. La capitale économique sud-africaine est construite autour de terrils montagneux et de fosses caverneuses laissés par plusieurs générations de sociétés minières venues exploiter les sols depuis la ruée vers l'or des années 1880. Des gangs armés de mineurs informels se disputent le contrôle de ces puits, provoquant des altercations et parfois des morts. (Belga)