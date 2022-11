Equateur: cinq policiers tués par des trafiquants de drogue, état d'urgence régional

"Je déclare l'état d'urgence dans les provinces de Guayas et d'Esmeraldas, et un couvre-feu à partir de 21H00" (02H00 GMT), a déclaré le chef de l'Etat dans un discours diffusé à la radio et à la télévision. La Constitution permet au président de déclarer l'état d'urgence et faire intervenir l'armée lorsque le pays est confronté à de graves troubles internes. Le ministère de l'Intérieur a indiqué que les attaques de mardi ont fait "cinq morts parmi les policiers" à Guayaquil, poumon économique du pays et capitale du Guayas (sud-ouest) et la ville voisine de Duran. Auparavant, le ministre de l'Intérieur, Juan Zapata, avait fait état la mort de deux policiers à Guayaquil, ainsi que de deux autres blessés. Les deux policiers ont été tués par balles à bord de leur véhicule à Guayaquil et les deux autres ont été blessés dans un attentat contre un commissariat de la même ville mardi à l'aube, en réponse à un transfèrement de 200 prisonniers, avait alors précisé la police. De son côté, l'administration pénitentiaire avait annoncé que huit gardiens de prison avaient été brièvement pris en otages mardi à Esmeraldas (nord-ouest de l'Equateur). (Belga)