Eurocoupe FIBA - Castors Braine ouvre son compteur victoire au Grand-Duché de Luxembourg

Les Brainoises ont dominé les Luxembourgeoises 52 à 76 (mi-temps: 27-36) pour décrocher la première victoire de leur campagne européenne. Le coach français de Braine, Fredéric Dusart, a pu compter sur sa Hongroise Reka Lelik qui a terminé avec 17 points, 7 rebonds et 5 assists. L'Américaine Jessica Lindstrom a rajouté 13 unités et pris 9 rebonds, l'Ukrainienne Miriam Uro-Nile a fini avec 12 points et la Canadienne Agibail Fogg avec 11 (6 rebonds) pour les Brainoises. Castors Braine avait été battu 67-81 par les Espagnoles de Saragosse la semaine dernière au pied de la butte du Lion de Waterloo et reçoit d'autres espagnoles mercredi prochain, ceux de Cadi La Seu où évolue la Belgian Cat et ancienne brainoise, Elise Ramette. Cadi La Seu avait battu Grengewald 71-47 en ouverture de ce groupe I. Les deux premiers de chaque groupe ainsi que les 4 meilleurs troisièmes de chaque Conférence (1 et 2) sont qualifiés pour les 16es de finale. (Belga)