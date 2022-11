FIBA Europe Cup - Large victoire de Kangoeroes Malines, la 3e sur la scène européenne

Les Malinois menaient déjà 52 à 30 à la mi-temps et ont pu compter sur Jonas Foerts auteur de 29 points avec un 9/13 à trois ponts et 1/1 à deux points pour 7 rebonds en 22 minutes de jeu à peine. L'Américain DeAndre Davis a capté lui 10 rebonds alors que Domien Loubry a distillé 10 passes décisives et marqué 17 points pour un solide double-double. Pour les hommes de Kristof Michiels, il s'agit déjà de la troisième victoire avant de se rendre à Cholet le 22 novembre en France. Kangoeroes est deuxième de sa poule avec autant de points qu'Oradea, mais les Malinois s'étaient inclinés en Roumanie (98-76) pour leur seule défaite juqu'à présent dans cette campagne. Les deux premiers de la poule se qualifient pour le 2e tour (16es de finale) disputé sous la forme de quatre groupes de quatre. (Belga)