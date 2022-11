L'ancien international allemand Jérôme Boateng condamné pour coups et blessures

Le tribunal de Munich, qui jugeait cette affaire en appel, a jugé que l'ancien international allemand, vainqueur de la Coupe du monde de football en 2014, s'était rendu coupable de coups et blessures et d'injures à l'encontre de cette femme. Boateng voit ainsi la peine dont il avait écopé en première instance légèrement réduite. Il avait alors, en septembre 2021, été condamné à une amende de 1,8 million d'euros. Les fonds doivent bénéficier notamment à des associations de soutien à des femmes victimes de violences. Les juges n'ont pas suivi les réquisitions du parquet qui avait réclamé une peine de 18 mois de prison avec sursis. Jérôme Boateng a rejeté durant le procès en appel les accusations à son encontre. Selon son ex-compagne, le joueur de 34 ans aujourd'hui l'avait frappée lors de vacances aux Caraïbes en 2018, après la piteuse élimination de l'Allemagne au premier tour du Mondial de football en Russie. Il avait d'abord lancé vers elle divers objets, lui avait enfoncé un oeil avec le pouce, mordu et tiré par terre par les cheveux". Une amie de son ex-compagne est venue témoigner lors du procès en appel à Munich pour confirmer les violences. Et à cette occasion elle s'est plainte du service de sécurité du joueur allemand, qu'elle a accusé de l'avoir filmé dans le tribunal pour tenter de l'intimider. Ce que les avocats du défenseur ont nié. (Belga)