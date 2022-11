Championnats de France en petit bassin - Alisée Pisane améliore son record de Belgique sur 1.500m libre en petit bassin

Lors des championnats de France à Chartres, Alisée Pisane a nagé en 16:02.54, effaçant des tablettes son précédent record établi il y a une quinzaine de jour, le 16 octobre, à Villefranche-sur-Saône en 16:05.70. Alisée Pisane a signé le meilleur temps des séries et disputera la finale en début de soirée (17h59). La Liégeoise, 19 ans, avait alors battu de plus de 4 secondes le précédent record (16:09.51) établi par Isabelle Arnould le 17 janvier 1988. Trois jours plus tôt, Alisée Pisane avait déjà battu un record d'Isabelle Arnould vieux de 34 ans en claquant un chrono de 8:24.78 sur le 800 m nage libre. Elle a ainsi effacé des tablettes le précédent record de 8:29.01 qu'Isabelle Arnould avait établi le 5 février 1988 à Boulogne. Alisée Pisane détient aussi le record de Belgique du 1500 m nage libre en grand bassin, qu'elle a porté à 16:22.20 en août dernier lors de l'Euro de Rome. Deux autres ondines ont plongé dans le petit bassin de Chartres. Florine Gaspard a signé aussi le meilleur temps des séries, sur 50m brasse, en 30.15, elle qui détient le record de Belgique en 29.70 depuis un an (le 6 novembre 2021 à Kazan). La finale est prévue à 18h25. Elise Decaesstecker a nagé de son côté sa série sur 50m dos en 29.61, plus lent que son record personnel (28.50). Le record de Belgique est la propriété de Roos Vanotterdijk qui l'a porté à 22.27 le 15 octobre dernier à Aix-la-Chapelle. (Belga)