Euroligue féminine - Kangoeroes Malines frôle l'exploit à Miskolc mais s'incline à la dernière seconde

Les Anversoises pensaient avoir réussi leur pari à 3 secondes du terme (77-78) mais un dernier panier de la meneuse portoricaine de Miskolc, Arella Guirantes (18 pts, 6 rebonds) a ruiné leurs espoirs. Les Malinoises d'Arvid Diels avaient très bien commencé la partie pour mener 10-20 (6e) et toujours du simple au double à l'issue du premier quart (14-28) emmenée par sa Chilienne Zia Morrisson (21 pts, 6 rebonds). A 17-30, Miskolc a amélioré quelque peu son pourcentage de réussite (28-37 à la 15e). Malines tenait toujours le bon bout à la pause pour mener de 16 unités (35-51). Les Hongroises vont cependant grignoter leur retard dans le 3e quart, sous l'impulsion de la Monténégrine Milica Jovanovic (15 points), et recoller ensuite à la 29e (56-56). Heleen Nauwelaers devait sortir pour 5 fautes juste avant que les Hongroises ne prennent l'avantage pour la première fois (67-66) avec cinq minutes à jouer. Kangoeroes restera encore au contact (75-72) à 30 secondes du terme. Un trois points de sa Polonaise Amalia Rembiszewska et un panier bonifié de sa meneuse française Lisa Berkani autorisaient tous les espoirs à 3 secondes de la fin. En vain. Battu en ouverture à Schio (Kim Mestdagh) après prolongation, Miskolc était passé par un tour qualificatif pour rejoindre l'Euroligue où les Hongroises ont battu les Israéliennes de Ramla (avec Maxuella Lisowa) et les Turques de Botas. Jeudi prochain, Kangoeroes Malines recevra les Espagnoles de Gérone (auteur d'un deux sur deux) à Willebroek où le club anversois joue ses matches européens. (Belga)