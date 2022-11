Europa League - L'Union Saint-Gilloise avec Sykes et Nilsson pour affronter l'Union Berlin

(Belga) Karel Geraerts, l'entraîneur de l'Union Saint-Gilloise, a aligné Ross Sykes et Gustaf Nilsson dans son onze de base pour la réception de l'Union Berlin pour la 6e et dernière journée de la phase de poule l'Europa League jeudi à Louvain.

Anthony Moris est titularisé entre les perches derrière une défense à trois composée de droite à gauche par Ross Sykes, Christian Burgess et Ismael Kandouss Suspendu dimanche à Seraing en championnat, Bart Nieuwkoop retrouve sa place comme piston droit à la place de Guillaume François et Simon Adingra est préféré à Loïc Lapoussin à gauche. Le capitaine Teddy Teuma, Amani Lazare et Senne Lynen s'occuperont de l'entrejeu. Dante Vanzeir et Gustaf Nilsson, qui prend la place de Victor Boniface, forment eux le duo d'attaque. L'Union Saint-Gilloise est déjà assurée de la première place du groupe D avec 13 points. L'Union Berlin, 2e avec 9 points, doit, elle, faire un meilleur résultat que Braga, 3e avec 8 points et qui reçoit Malmö, pour espérer terminer à la 2e place. La composition: Moris; Sykes, Burgess, Kandouss; Nieuwkoop, Lynen, Lazare, Teuma (cap.), Adingra; Vanzeir, Nilsson. Entraîneur: Karel Geraerts (Belga)