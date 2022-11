La police américaine arrête des voleurs de pots catalytiques au butin de 500 millions USD

(Belga) La police américaine a annoncé mercredi avoir démantelé des réseaux de voleurs de pots catalytiques qui ont amassé des sommes folles estimées à plus d'un demi-milliard de dollars.

Vingt-et-une personnes ont été arrêtées et inculpées dans le cadre de ce coup de filet mené dans l'ensemble des Etats-Unis, selon un communiqué de la police fédérale. "Elles ont gagné des centaines de millions de dollars sur le dos de milliers d'automobilistes innocents", a commenté le directeur du FBI Christopher Wray. Les pots catalytiques servent à réduire la nocivité des gaz émis par les pots d'échappements. Ils comportent de nombreux métaux précieux (platine, palladium et rhodium) dont la valeur a explosé ces dernières années. Faciles à voler, ils peuvent être revendus à plus de 1.000 dollars pièce au marché noir. Rien qu'en Californie, 1.600 pots catalytiques sont volés chaque mois, selon Phillip Talbert, un procureur fédéral dans cet Etat. Trois des personnes inculpées, originaires de Californie, sont accusées d'avoir gagné 38 millions de dollars en prenant part à ce trafic. (Belga)