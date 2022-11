Amazon arrête temporairement les recrutements

(Belga) Amazon va mettre temporairement en pause ses recrutements de personnel supplémentaire en raison de la situation économique incertaine et difficile, a annoncé vendredi le géant américain du commerce en ligne.

Dans un message adressé au personnel, Beth Galetti, vice-présidente des ressources humaines chez Amazon, a expliqué que l'entreprise allait mettre ses recrutements en pause "au cours des prochains mois" en raison de l'incertitude économique et "à la lumière du nombre de personnes que nous avons embauchées au cours des cinq dernières années". Mme Galetti a toutefois précisé que l'entreprise continuera à pourvoir la plupart des postes vacants et que, "dans certains endroits ciblés", les effectifs pourraient encore augmenter. Amazon emploie quelque 1,5 million de personnes dans le monde et notamment en Belgique où l'entreprise a officiellement ouvert son premier centre de livraison à Anvers jeudi, juste après le lancement de la version belge de sa boutique en ligne. (Belga)