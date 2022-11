Europa League - Karel Geraerts "déçu" que l'Union ne termine pas la phase de groupes invaincue

Déjà assurée de la première place et des 8es de finale, l'Union Saint-Gilloise n'est pas parvenue à réaliser l'exploit face au leader de la Bundesliga. "Nous n'avons pas été dominés mais nous avons manqué de justesse technique et de tempo pour marquer. Comme la victoire n'était pas obligatoire, il nous a peut-être manqué 5% de nos capacités pour faire un résultat", a précisé Geraerts. Après quatre victoires et un partage, les Saint-Gillois ne sont donc pas parvenus à conserver leur brevet d'invincibilité en Europa League. "Je suis déçu car je veux toujours gagner. Mais demain nous regarderons en arrière et nous pourrons être fiers de ce que nous avons accompli. Nous avons déjà hâte d'être au mois de mars pour jouer ce huitième de finale." En attendant, les Unionistes vont pouvoir se concentrer sur les compétitions nationales avec encore deux matches de championnat et un de Coupe de Belgique avant la trêve pour la Coupe du monde. "Ce sont aussi deux compétitions importantes pour nous et il nous reste trois matches pour encore faire de bonnes choses avant la trêve", a conclu Geraerts. (Belga)