Masters WTA: Garcia cède contre Swiatek, mais les demies restent accessibles

Impuissante, mais sans jamais démériter, Caroline Garcia a été battue 6-3, 6-2 par la N.1 mondiale Iga Swiatek, pour son 2e match de groupe du Masters WTA, mais la Française peut encore se qualifier pour les demi-finales.

La joueuse de 29 ans (N.6), qui avait atteint ce stade de l'épreuve en 2017 pour sa première participation, conserve en effet ses chances après la victoire 7-6 (8/6), 6-3 de Daria Kasatkina (N.8) aux dépens de Coco Gauff (N.4).

Un succès contre la Russe samedi lui permettra de finir deuxième de son groupe derrière Swiatek, d'ores et déjà qualifiée en première position.

"Ce sera un grand défi. Une victoire et ce sera possible, une défaite et il n'y aura aucune chance d'y arriver. C'est donc assez simple. A la fin, c'est toujours du tennis, il faut faire de son mieux pour essayer de gagner le match", a commenté Garcia, sans encore savoir que ce duel équivalant à un quart de finale l'opposerait à Kasatkina.

Elle n'a pas démérité face à Swiatek, la grande favorite de la compétition qui s'est affirmée cette saison comme la patronne du circuit, forte de huit titres remportés, dont ceux majeurs à Roland-Garros et à l'US Open.

La Française avait des raisons de croire en ses chances, car elle a été une des rares à vaincre la Polonaise cette année. C'était en quart de finale du tournoi de Varsovie cet été, devant un public tout acquis à la cause de sa favorite, qui traversait alors un petit creux.

- Bras de fer -

Mais cette fois, dans une ambiance autrement plus morose, au cœur d'une Dickies Arena trop grande et trop vide pour cet événement déprécié au pays du football américain, Swiatek a remis les pendules à l'heure et mène désormais deux victoires à une dans leurs confrontations.

La première manche fut un sacré bras de fer, durant lequel les deux joueuses se sont rendu coup pour coup, le plus souvent gagnants, pratiquant un tennis de haut niveau.

Mais à l'agressivité payante de Garcia, qui lui a permis de breaker la première, Swiatek a répondu par sa défense acharnée, sa capacité à couvrir le terrain, à mieux lire le jeu, avec un sens aiguisé du contre-pied, tout en sachant aussi placer des accélérations.

La ténacité de la Polonaise a ainsi pris le dessus sur les coups de boutoir et les avancées au filet de la Française, qui savait que pour espérer l'emporter il lui faudrait écourter les échanges.

Or Garcia a commis un peu trop d'erreurs directes (14 contre 8) pour continuer à faire illusion, à l'image de cette double faute, qui a offert le break décisif à sa rivale.

La Lyonnaise, malgré une envie intacte de bousculer Swiatek, n'y est pas plus parvenue dans le second set et, à sa troisième occasion, cette dernière lui a ravi son service d'entrée.

- 373 aces -

Garcia a aussitôt eu trois opportunités de débreaker. Toutes manquées, Swiatek élevant encore son niveau de jeu, jusqu'à faire cavalier seule pour s'imposer en 1h25.

"C'était vraiment un match difficile. C'est une très bonne joueuse, très solide, qui ne vous donne pas beaucoup d'espace. J'ai essayé du mieux que je pouvais. Mais elle était meilleure et m'a sortie de ma zone de confort", a analysé Garcia, qui, pour lot de consolation,a dépassé la Kazakhe Elena Rybakina, au rang du plus grand nombre d'aces réussis en 2022 (373).

"Le score est un peu sévère. Je n'avais pas l'impression d'être dépassée", a-t-elle encore commenté.

Surtout, Garcia semble avoir retrouvé l'envie et les jambes, qui lui avaient permis de passer un été flamboyant, marqué par trois titres à Bad Homburg, Varsovie et au WTA 1000 de Cincinnati, avant d'atteindre les demies à l'US Open.

Un état de forme encourageant, déjà entrevu mardi lors de sa victoire autoritaire contre Coco Gauff, pour celle qu'on pensait voir débarquer dans le Texas pleine d'incertitudes, juste après le départ surprise de son entraîneur Bertrand Perret, au terme de 11 mois d'une collaboration fructueuse qui l'a fait passer de la 75e à la 6e place mondiale.