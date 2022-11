Pour sa première visite à Bruxelles, Meloni joue l'apaisement

"Je suis contente du climat que j'ai trouvé à Bruxelles", a déclaré la dirigeante souverainiste de 45 ans, à l'issue de ses rencontres successives avec Roberta Metsola, présidente du Parlement européen, Ursula von der Leyen, présidente de la Commission, et Charles Michel, président du Conseil. "D'un point de vue personnel, humain, il s'est créé un échange très franc et très positif", a ajouté la première femme cheffe de gouvernement en Italie, à la tête du gouvernement le plus à droite depuis l'après-guerre. Celle qui dirige la troisième économie de la zone euro s'est montrée déterminée à mettre l'accent sur le dossier sensible de l'envolée des prix de l'énergie, un combat déjà amorcé par son prédécesseur Mario Draghi. Affirmant avoir "exposé le point de vue italien", elle a insisté sur la nécessité "d'apporter dès que possible une solution européenne", défendant l'idée d'un plafonnement des prix du gaz. Même ton conciliant du côté Ursula von der Leyen, qui a évoqué, dans un tweet, le "signal fort" envoyé par cette visite. "Ce fut une bonne occasion d'échanger sur des sujets cruciaux", a-t-elle ajouté, évoquant en particulier l'Ukraine, l'énergie et la question des migrants. Son face-à-face avec Mme von der Leyen était particulièrement attendu depuis le tollé provoqué en Italie par les propos de la présidente de la Commission, qui avait mis en garde avant les élections dans la péninsule contre les conséquences auxquelles s'exposerait l'Italie en cas de dérive par rapport aux principes démocratiques. (Belga)