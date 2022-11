Un morceau d'une fusée chinoise de retour vers la Terre de manière incontrôlée

Les débris arrivent au-dessus de la région espagnole de la Catalogne, dont l'espace aérien a été fermé vendredi matin par précaution. Après avoir survolé l'Espagne, les morceaux de fusée devraient ensuite passer au-dessus de la mer Méditerranée et la péninsule arabique, en direction de l'océan Indien. Lorsqu'un véhicule spatial est en orbite autour de la Terre, les pièces qui l'ont fait décoller ne sont plus nécessaires. Dans certains cas, elles reçoivent une poussée afin qu'elles tombent à nouveau sous le coup de la gravité. Elles plongent alors dans l'océan Pacifique entre le Chili et la Nouvelle-Zélande, soit l'endroit le plus éloigné de toute terre (à quelque 2.700 kilomètres). Dans d'autres cas, les fragments sont au contraire poussés vers le haut et restent en orbite autour de la Terre. Des milliers de débris spatiaux tournent ainsi autour de la planète bleue. (Belga)