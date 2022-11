Blanka Vas: "van Empel est d'un autre niveau"

"La course a été très dure, le parcours était très glissant et très technique", a reconnu Vas. "Quand Fem van Empel a démarré, je n'ai pas pu répondre. Elle est d'un autre niveau. J'ai d'ailleurs toujours pensé qu'elle reviendrait dans le parcours après avoir perdu du temps sur crevaison, ce qui fut le cas. Personnellement, je ne me sentais pas au sommet de ma forme, mais van Empel a montré dès le départ qu'elle était au-dessus du lot. » Double championne nationale sur route et en contre-la-montre en 2022, Blanka Vas entend continuer à combiner la route, le mountainbike et le cyclocross. "J'ai fait une transition rapide entre la saison sur route et le cyclocross. Je n'ai pas vraiment pris de repos, un peu après le Giro, mais pas du tout après la Vuelta que j'ai enchaînée avec la préparation de cyclocross, technique surtout. J'avoue que cette transition rapide a été plus difficile à gérer que lors des autres saisons. Je pense que je pratiquerai davantage de mountainbike l'été prochain, parallèlement à la route, d'autant plus que les Jeux Olympiques arrivent à grands pas et je souhaite me qualifier dans la discipline pour Paris 2024." (Belga)