Euro de cyclocross: Emiel Verstrynge sacré chez les espoirs, podium 100 % belge

Emiel Verstrynge l'a emporté avec 6 secondes d'avance sur Nys et 11 sur Meeussen. L'Italien Davide Toneatti, 4e à 15 secondes, et le Néerlandais, 5e à 35 secondes, complètent le top 5. Emiel Verstrynge, 20 ans, succède au Néerlandais Ryan Kamp au palmarès de l'Euro espoirs. Plus tôt dans la journée, la Néerlandaise Lauren Molengraaf a remporté la course juniores dames devant l'Italienne Valentina Corvi et la Belge Xaydee Van Sinaey. Dernière épreuve de la journée, la course élites dames débutera à 15h00 samedi. (Belga)