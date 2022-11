La Néerlandaise Molengraaf championne d'Europe chez les juniores, Van Sinaey 3e

(Belga) Le titre européen chez les juniores dames, première course de la journée de samedi à Namur, est revenu à la Néerlandaise Lauren Molengraaf, autoritaire sur le circuit de la Citadelle. La médaille d'argent est revenue à l'Italienne Valentina Corvi et la médaille de bronze à la Belge Xaydee Van Sinaey.

Le rythme du début de course a été donné par l'Italienne Valentina Corvi qui a pris un avantage avec la Britannique Cat Ferguson dans la roue. Les deux leaders ont été rejointes dans le deuxième tour par la Slovaque Viktoria Chladonova, la Néerlandaise Lauren Molengraaf et la Belge Xaydee Van Sinaey suivant à quelques mètres. Molengraaf a pris la direction des opérations la fin du deuxième tour alors que Chladonova perdait le contact avec les coureuses de tête. Molengraaf, Corvi et Van Sinaey se sont définitivement isolées au commandement dans l'avant-dernier tour. La Néerlandaise, leader de la Coupe du monde des juniores, et l'Italienne, ont relancé l'allure à tour de rôle, sans toutefois se défaire complètement de Van Sinaey. Molengraaf a pris le meilleur pour trois secondes sur Corvi dans la finale. Van Sinaey a complété le podium européen. Lauren Molengraaf, qui évolue dans l'équipe Tormans, a signé à Namur son troisième succès de la saison après ses victoires en Coupe du monde à Tabor et à Maasmechelen. Namur accueillait samedi la troisième édition du championnat d'Europe des juniores dames. La première, disputée en 2019, avait vu la victoire de la Néerlandaise Puck Pieterse, la deuxième, en 2021, avait sacré la Britannique Zoe Backstedt. L'épreuve n'avait été pas organisée en 2020 en raison de la crise sanitaire. (Belga)