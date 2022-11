Le temps restera sec samedi après-midi

Le mercure restera positif au cours de la nuit, qui pourrait voir quelques faibles pluies tomber sur l'extrême-ouest du pays. Le ciel se couvrira dans la journée de dimanche et la pluie rincera l'ensemble du pays, avant le retour d'éclaircies en fin de journée. Les maxima seront compris entre 7 et 12°C, le vent se fera plus fort au fil des heures, avec des pointes au littoral pouvant atteindre les 50 à 60 km/h. La semaine prochaine se passera globalement sous un ciel couvert et quelques précipitations. Les températures resteront douces, variant de 10 à 15°C en journée et toujours largement positives la nuit. (Belga)