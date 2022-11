(Belga) Samedi soir, Galatasaray a remporté le derby stambouliote qui l'opposait à Besiktas (2-1) pour la 13e journée du championnat de Turquie. Galatasaray se remet en selle après un retour mitigé de la trêve internationale et enchaîne sa deuxième victoire consécutive.

Les Belges à l'étranger - Mertens et Galatasaray remportent le derby face à Besiktas

Mauro Icardi a été l'homme du match pour Galatasaray. L'Argentin a ouvert le score (18e), et il a répliqué à l'égalisation de Tosun en faveur de Besiktas (28e) par un nouveau but à l'heure de jeu (59e). Titulaire comme à son habitude, Dries Mertens a disputé 80 minutes avant d'être remplacé par Kutlu. Galatasaray met la pression sur le Fenerbahçe de Michy Batshuayi en haut du classement. Les vainqueurs du jour remontent en effet à la 2e place avec 24 points, dépassant par la même occasion Besiktas qui est 5e (22 points). Le 'Fener' est toujours seul leader avec 26 points et un match en retard sur son rival stambouliote. (Belga)