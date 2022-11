Qualifying School DP World Tour - Le tour final s'éloigne pour Kristof Ulenaers à Almeria

Ulenaers, 24 ans, avait rendu des cartes de 76 coups et 75 coups lors des deux premiers tours. Ainsi, son score de 71 lors du troisième tour avec un eagle, deux birdies mais trois bogeys s'est avéré insuffisant pour opérer une importante remontée au classement. Le Belge pointe 6 coups au-dessus du par, à 21 coups du leader allemand Philipp Katich, lui-même à trois longueurs devant ses plus proches poursuivants, le Néerlandais Dario Antonisse et le Gallois Oliver Farr. À l'issue des quatre tournois de la deuxième étape de la Qualifying School, 90 des 284 joueurs engagés obtiendront leur billet pour la finale qui se jouera du 11 au 16 novembre à Tarragone où 25 cartes pour le DP World Tour 2023 seront attribuées. (Belga)