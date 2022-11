Un appartement inhabitable après un incendie à Bruxelles

Le feu s'est déclaré samedi après-midi vers 15h30, dans la cuisine d'un appartement situé au deuxième des quatre étages que comprend le bâtiment. A l'arrivée des pompiers, tous les habitants avaient pu sortir de l'immeuble en sécurité et la police de la zone Bruxelles-Capitale/Ixelles était déjà sur place. Les pompiers ont pu éteindre le feu mais l'appartement où l'incendie a débuté a été sérieusement endommagé. Les commodités y ont également été coupées, ce qui rend l'appartement inhabitable, au moins temporairement. "Les flammes ont certainement été causées par de l'huile brûlante qui a pris feu dans une casserole. Nous recommandons plutôt d'utiliser une friteuse électrique équipée d'un thermostat, ce qui protège contre la surchauffe et empêche l'huile de s'enflammer", a expliqué le porte-parole des pompiers de Bruxelles, Walter Derieuw. Si de l'huile venait tout de même à s'enflammer, les pompiers préconisent d'éteindre immédiatement la source de chaleur et si possible, de couvrir la casserole. "Mais ne la déplacez pas et ne jetez jamais d'eau, cela pourrait provoquer une boule de feu", a prévenu M. Derieuw. La hotte doit être éteinte - si cela peut être fait sans se mettre en danger -, les autres occupants de l'habitation prévenus et le 112 alerté. Des détecteurs de fumées étaient présents dans l'appartement mais ne fonctionnaient pas, a ajouté le porte-parole des pompiers. "Leur pile était à plat. Il faut vérifier régulièrement le fonctionnement de ces détecteurs qui sauvent des vies", a encore recommandé M. Derieuw. (Belga)