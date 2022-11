Challenge Tour - Pas de carte du DP World Tour pour Christopher Mivis

Mivis, qui occupait la 28e place du classement du Challenge Tour avant le début du tournoi, avait besoin d'une bonne performance pour entrer dans le top 20. Les 20 premiers obtenaient leur carte pour le DP World Tour. Après deux tours en 77 coups, ses chances de participer aux tournois du DP World Tour étaient déjà réduites à néant. Lors des troisième et quatrième journées, Mivis a réalisé des tours de 70 et 69 coups, pour finalement terminer 36e du tournoi et 33e du classement final du Challenge Tour. (Belga)