Jupiler Pro League - L'Union Saint-Gilloise arrache in extremis le partage contre Westerlo et prend la 3e place

(Belga) Avec un but dans les derniers instants, l'Union Saint-Gilloise a réussi dimanche à revenir au marquoir contre Westerlo à l'occasion de la 16e journée de Pro League (1-1). Avec ce partage, l'Union, qui n'a plus perdu en championnat depuis le 11 septembre (1-2 face à Genk), prend la troisième place de la D1A avec 33 pointqs et devance désormais d'une unité le Club de Bruges (32) qui a perdu en début de journée à La Gantoise (2-0). Westerlo pointe au 7e rang avec 23 unités.