Les Belges à l'étranger - Lens, avec Openda, et Milan, avec Origi puis De Ketelaere, gagnent 2-1

(Belga) Héros la semaine dernière avec trois buts après son entrée en jeu, Lois Openda était de nouveau remplaçant de RC Lens samedi au coup d'envoi à Angers en match de la 14e journée de Ligue 1. Les Nordistes prirent les commandes grâce à une belle réalisation de Said (16e) à la conclusion d'un centre de Sokota. Peu après la reprise, Lens assurait son succès chez la lanterne rouge via Medina (52e). Openda a remplacé Said à la 56e. Blazic (87e) a réduit le score final (2-1). Lens (33) revient provisoirement à deux points du leader le PSG (35) qui se déplace dimanche à Lorient, l'étonnant 4e.