(Belga) Rachid Meziane remplace Valéry Demory au poste de sélectionneur des Belgian Cats, a indiqué dimanche la fédération belge de basket. Le coach français de 40 ans dirigera "dans un premier temps" l'équipe nationale belge féminine de basket lors des deux matches de qualifications pour l'Euro 2023, contre la Macédoine du Nord le 24 novembre et contre la Bosnie-Herzégovine le 27 novembre, à Louvain.

Rachid Meziane remplace Valéry Demory et dirigera les Belgian Cats en novembre

Rachid Meziane avait intégré le staff de l'équipe nationale en janvier dernier en tant qu'assistant de son compatriote Valéry Demory. En poste depuis octobre 2021, Demory a été remercié le 28 octobre dernier, la fédération lui reprochant "un problème au niveau de la communication". Sous les ordres de Demory, les Belgian Cats avaient terminé 5e de la Coupe du monde à Sydney en septembre, et première équipe européenne. Privée d'Emma Meesseman, la Belgique avait été éliminée en quarts de finale par l'Australie (69-86). Rachid Meziane a dirigé Nice de 2012 à 2016, où il a eu notamment sous ses ordres (en 2015-2016) Hind Ben Abdelkader. Il a ensuite coaché Montpellier au début de la saison 2017-2018 avant de rejoindre en 2019 le club nordiste de Villeneuve D'Ascq, où il a retrouvé Hind Ben Abdelkader. Avec l'ESBVA, Meziane dispute cette saison la FIBA Europe Cup. En qualifications pour l'Euro 2023, les Belges comptent une défaite, en Bosnie-Herzégovine (87-81) et une victoire contre l'Allemagne (84-55), avant les deux duels de novembre à Louvain. Les Belgian Cats auront ensuite deux déplacements au programme en 2023, le 9 février en Allemagne et trois jours lus tard en Macédoine du Nord. (Belga)