Suisse: une femme écrasée à plusieurs reprises par sa propre voiture

La victime avait garé sa voiture à Saint-Gall et en était sortie en laissant le moteur allumé, vraisemblablement pour en extraire quelque chose, a annoncé la police locale. Mais ce qui s'est ensuite passé n'est pas encore établi. Selon des témoins, la dame était à l'arrière de sa voiture lorsque le véhicule a commencé à rouler en pente, si bien que la conductrice a essayé de le retenir. Après plusieurs mètres, la propriétaire a été renversée et la voiture l'a écrasée. Le véhicule a ensuite continué à rouler en arrière et percuté une autre voiture qui était garée le long de la route. Le véhicule a alors poursuivi sa route et heurté à nouveau sa propriétaire, avant de se confronter à un accotement et d'effectuer un tonneau, écrasant la victime une troisième fois. Ce n'est qu'en atteignant une barrière que la course folle de la voiture s'est achevée. La police enquête sur l'affaire et la voiture a été saisie. (Belga)