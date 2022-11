BNXT League: Ostende engage le meneur américain Alex Barcello

"Nous sommes particulièrement heureux d'accueillir Alex à Ostende", a écrit l'équipe côtière dans un communiqué. "En tant que joueur supplémentaire, il nous donne plus d'options au poste de meneur de jeu. Avec les rencontres décisives en Ligue des Champions mais aussi avec la suite de la Coupe et de la BNXT League, nous sommes donc encore mieux armés." Ostende occupe la 2e place de la BNXT League avec 9 points en 5 matchs juste derrière Charleroi qui en possède 10 (en 6 matchs). En Ligue des Champions, Ostende est 3e du groupe C après 3 rencontres avec 4 points derrière Hapoel Holon (6) et Galatasaray (5) et devant le Legia Varsovie (3). (Belga)